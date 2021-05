Sivas’ta koyunları kırkım işlemi başladı

Sivas’ta koyunların sıcaktan etkilenmemesi ve gelişimlerinin sağlanması için koyun başı 7 liradan kırkım işlemine başlanıldı.

Sivas’ta sürü sahipleri her yıl olduğu gibi bu yıl da kırkma sezonunun gelmesi ile koyunlarını kırkmaya başladı. Kış aylarından üzerlerinde yoğun yün ile çıkan koyunlar, sıcaktan etkilenmemeleri, gelişimlerinin aksamaması ve temizlik amaçlı kırkılıyor. Kırkma işlemi ise bu işte uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılıyor. Bu kişiler 3 aylık kırma sezonu boyunca il il gezerek koyun kırkıyor. 4 kırkım ustası bir günde 700’e yakın koyunun yünlerini kırkarak, koyun başı 7 liradan günde 5 bin lira gelir elde edebiliyor.

Kırkım ustası Erkan Altun, bir günde 700 hayvanı kırkabileceklerini belirterek, “Bizim şu anda 3 makineci, bir tane de hayvanları yatıran bağlayıcı dediğimiz bir arkadaşımız var. 4 kişiyle çalışıyoruz. Günlük hayvanın bakımına göre en azami 300 en üstte 700 hayvana kadar kırkım yapıyoruz. Biz profesyonel olarak 3 yıldır bu işi yapıyoruz. Hayvanın sağlığı ve gelişimi için kırkım gerekiyor. İlk başta kısır hayvanları daha sonra ise sağmal hayvanları kırkıyoruz” dedi.

Altun, koyun kırma sezonunun yaklaşık 3 ay sürdüğünü ifade ederek, “Kırkım hayvanların döl verimi, gelişimi ve et gelişimi için gerekli olan bir şey. Yılda bir sefer kırkım işlemi yetiyor fakat iki sefer yapılsa daha iyi olur gelişim için. 34 ay sürüyor. Bizim işimiz. Çünkü besi hayvanları var, yeni yetişen kuzular ve kurbana gidecek hayvanlar var” dedi.

Sürü sahiplerinin koyun yünlerini geçmişe nazaran kullanımı azaldığı için satmakta güçlük çektiklerini belirtirken Altun, “Şu an Sivas’ta koyun sürüsü çok olduğu için Sivas bölgesinde çalışıyoruz. Yılda 70 bine yakın davar kırkıyoruz. Şu anda koyun başına 7 liradan kırkıyoruz. Herhangi bir fabrika olmadığı için yünleri değerlendiremiyoruz, en azından bizim bildiğimiz olmadığı için yünler elimizde kalıyor. Depolarda stok halinde 2 yıllık, 3 yıllık yünler bekliyor” şeklinde konuştu.

