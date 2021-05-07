Sivasspor ile Başakşehir 26. randevuda

Süper Lig’in 40. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir 26. kez rakip olacak.

Süper Lig’in 40. haftasında Sivasspor, Başakşehir'i konuk edecek. İki takım yarın oynanacak olan maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 mücadelede Sivasspor 7, Başakşehir 10 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar 29 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir ise 33 gol kaydetti.

Kırmızıbeyazlı takım Süper Final Avrupa Grubu müsabakasında da Başakşehir ile 20112012 sezonunda karşı karşıya geldi. Oynanan 2 maç da İstanbul temsilcisinin galibiyetleri ile sona ermişti.

Sivasspor ve Başakşehir son olarak bu sezonun ilk yarısında karşılaşmış, maç 11 eşitlik ile sona ermişti. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda yarın saat 20.30’da başlayacak olan mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak.

Sivasspor ile Başakşehir arasında ligde geride kalan 25 maçın skorları şöyle:



20072008

Sivasspor Başakşehir: 21

Başakşehir Sivasspor: 02



20082009

Başakşehir Sivasspor: 03

Sivasspor Başakşehir: 12



20092010

Başakşehir Sivasspor: 10

Sivasspor Başakşehir: 01



20102011

Sivasspor Başakşehir: 04

Başakşehir Sivasspor: 12



20112012

Başakşehir Sivasspor: 11

Sivasspor Başakşehir: 01

Başakşehir Sivasspor: 42 (Süper Final Avrupa Grubu)

Sivasspor Başakşehir: 12 (Süper Final Avrupa Grubu)



20122013

Başakşehir Sivasspor: 20

Sivasspor Başakşehir: 41



20142015

Sivasspor Başakşehir: 02

Başakşehir Sivasspor: 21



20152016

Sivasspor Başakşehir: 22

Başakşehir Sivasspor: 22



20172018

Sivasspor Başakşehir: 10

Başakşehir Sivasspor: 11



20182019

Başakşehir Sivasspor: 01

Sivasspor Başakşehir: 00



20192020

Başakşehir Sivasspor: 11

Sivasspor Başakşehir: 11



20202021

Başakşehir Sivasspor: 11

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