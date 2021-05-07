Sivasspor, zorlu Başakşehir maçına 4 eksikle çıkacak

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Süper Lig’in 40. haftasında yarın Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan DG Sivasspor’da 4 eksik bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig’in 40. haftasında sahasında Başakşehir'le mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesi kırmızıbeyazlılarda 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş ile başarılı orta saha Serhiy Rybalka ve golcü futbolcu Mustapha Yatabare, zorlu müsabakada forma giyemeyecek

Diğer taraftan Yiğidolar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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