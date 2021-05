Kapı kapı gezip, ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği ulaştırıyorlar

Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS´ta, 'Masum Umutlar' isimli gönüllü topluluk üyeleri, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği dağıtıyor. Gönüllüler, pandemi dolayısıyla aynı sofrada ağırlayamadıkları ailelere, yemekleri kendileri ulaştırıyor.

Kent merkezinde 'Masum Umutlar' isimli gönüllü topluluk tarafından ihtiyaç sahibi aileler için iftar yemeği dağıtımı yapılıyor. Sivas´ta her gün belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını çalan gönüllüler, çorba, salata ve ana yemekten oluşan paketleri ailelere ulaştırıyor. Gönüllüler, koronavirüs salgını sürecinde sofralarını ihtiyaç sahipleriyle paylaştığını belirtiyor.

Her ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere günlük iftar yemeği dağıtımı yaptıklarını belirten gönüllülerden Halil Kaya (42), "Yemek dağıtımı yaptığımız ailelerimizi biliyoruz ve tanıyoruz. Emeklerini esirgemeyen yardımsever vatandaşlarımızın talebiyle küçük esnaftan yemek talebinde bulunuyorum. Günlük minimum 15-20, maksimum 350 yemek dağıtımı oluyor. Ramazan sofralarında yalnız kalmadıklarını hissetmeleri için herkese nefes olmaya çalışıyoruz. Tabiri caizse hayatlara dokunmaya çalışıyoruz. Evin içindeki insanlar kapıyı açıp karşılarında bizi görünce `Halil ağabey geldi´ deyip mutlu oluyorlar. Son 5 yıldır gönüllü olarak çalıştığım yardım ve faaliyetlerde her ramazan ayında ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Gönüllü topluluğun kurucusu Beyza Nur Kaya (21) ise "Bugün ihtiyaçlı, öksüz ve yetim 200 ailemize sıcak yemek yardımı yaptık. Daha önceki ramazanlarda ailelerimizle birlikte aynı sofrada iftar açmıştık; fakat bu yıl koronavirüsten dolayı gidemediğimiz için onların yanına biz gidip yemek ikram ettik. Çok mutlu ve gururluyum. 200 kişilik yemeğimizi 'Masum Umutlar' olarak hep birlikte yaptık" diye konuştu.

`SOFRAMIZA DAVET EDEMEDİK, SOFRAMIZI GÖTÜRDÜK´

200 aileye kendi yaptıkları yemekleri gönderen Birgül Kaya ise "'Masum Umutlar', kızımın bir projesiydi. Onunla birlikte Sivas´taki bütün çocuklara şimdiye kadar kıyafet, ayakkabı, oyuncak götürüyorduk. Ramazanın gelmesiyle ailelere yemek yapıp götürelim, istedik. Peygamber efendimizin `Komşusu açken tok yatan bizden değildir´ hadisi ile yola çıktık. Yemeklerimizin hepsini kendi ellerimizle yaptık. Ailelerimizi soframıza davet edemedik. O yüzden soframızı onlara götürdük" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ

