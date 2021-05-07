Sivas Valisi Ayhan, köylülerin bulduğu 2 yavru kurdu besledi



SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, sokak hayvanlarının doğal ortamında desteklenmesi ve ihtiyacının karşılanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde 17 bölgede yemleme çalışması yapıldı. Vali Salih Ayhan, köylülerin bulduğu 2 yavru kurdu elleriyle besledi.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce sokak hayvanlarına yönelik kampanya başlatılırken, kentin 17 bölgesinde yemleme çalışması yapıldı. Etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Okan Gün, HAYTAP Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu ile hayvanseverler katıldı. Vali Ayhan, yaptığı açıklamada, 17 günlük tam kapanma sürecinde doğada yaşayan sokak hayvanlarının unutulmayacağını belirtip, "Yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları unutmamak, onları düşünerek bir şeyler yapmak bizim için bir insanlık görevidir. Böylesi önemli bir görevi yerine getirmenin huzurunu şu an yaşamaktayız. Devletimiz her zaman hayvan ve doğa sevgisini ön planda tutmayı amaç edinmiştir. Sokak hayvanlarını unutmayan ve çeşitli etkinlikler düzenleyen STK'lar, vatandaşlarımız da kısıtlamadan muaf tutulmuştur. Bizler de doğaya yem bırakarak, toplumumuza mesaj vermek, farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Vali Ayhan ayrıca köylüler tarafından doğada bitkin bulunan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen 2 yavru kurda süt verdi. Ayhan, bakımları yapıldıktan sonra kurtların doğaya bırakılacağını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-05-07 17:12:46



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