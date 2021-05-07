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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz telefon

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar yapan askerlere sürpriz telefon


SİVAS, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ın İmranlı ilçesi Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan askerlerle sürpriz telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İmranlı ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Kızıldağ mevkisinde konuşlu Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek iftarını karakolda görev yapan Mehmetçiklerle birlikte yaptı. İftar öncesi Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu'yla birlikte askerlerle bir araya gelen Başkan Bilgin, Mehmetçikle sohbet ederek vatan savunmasındaki asker ve güvenlik güçlerine kolaylık ve başarılar diledi. Ardından İftar sofrasına geçen Başkan Bilgin askerlere sürpriz yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğe seslenerek, "Ben öncelikle komutanlarımızın ve kahraman Mehmetçiğimizin ramazanlarını tebrik ediyorum. Yaklaşmakta olan kadir gecelerini kutluyorum. Karakoldaki tüm personelimize er, erbaş ve komutanlarımıza yanımda olan arkadaşlarımla beraber şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Allah yar, yardımcımız olsun. Şimdiden önümüzdeki Ramazan Bayramlarını da tebrik ediyor kahramanlarımıza hayırlı tezkereler diliyorum. Tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum" dedi 
Karakolda görevli askerin jandarma aracından ezanı okumasıyla birlikte yemek duası edilerek, oruçlar açıldı.
Başkan Bilgin karakolda nöbet tutan bir askeri de ailesiyle telefondan görüntülü olarak görüştürdü. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-05-07 23:56:40

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