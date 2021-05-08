Pandemide horoz dövüşü 56 bin 822 TL’ye patladı Bir ikamette kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri düzenledikleri baskında 6 dövüş horozu ele geçirdi, ikamette bulunanlara çeşitli suçlardan toplamda 56 bin 822 TL para cezası uygulandı

Bir ikamette kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri düzenledikleri baskında 6 dövüş horozu ele geçirdi, ikamette bulunanlara çeşitli suçlardan toplamda 56 bin 822 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri Sivas’ta bir evde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Eve düzenlenen baskında, kısıtlama kararlarına rağmen evde kumar oynayan 10 kişi tespit edildi. 4 deste oyun kağıdı ve 6 dövüş horozu ele geçirildi. Horozlar Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilirken 10 kişiye kısıtlama kurallarını ihlalden ve kumar oynama suçlaması ile toplamda 56 bin 822 TL para cezası uygulandı.

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