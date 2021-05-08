Drift atan sürücüye 7 bin 446 TL para cezası uygulandı, aracına el konuldu

Sivas’ta aracı ile drift attığı tespit edilen sürücüye 7 bin 446 TL para cezası uygulanırken aracı trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ta bir sürücünün aracı ile drift attığı ihbarı yapıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede MOBESA görüntüleri izlerdi, ihbarın doğru olduğu anlaşıldı. Sürücüye trafik kanununun 5 ayrı maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile 7 bin 446 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 427 TL ceza tutanağı düzenlendi.

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