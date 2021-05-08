Sivas'ta, tedbirlere uyulmayan pazar yeri erken kapatıldı



Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS´ta tedbirlerin ihlal edildiği semt pazarı polisin müdahalesiyle 1,5 saat erken sonlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelge kapsamında Sivas´ta 7 ayrı noktada bugün saat 10.00 ile 17.00 arasında pazar kuruldu. Aydoğan Mahallesi'nde kurulan pazarda vatandaşlar tüm alınan önlem ve uyarılara rağmen aşırı yoğunluk oluşturdu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri 17.00'a kadar süresi bulunan pazarı 15.30 itibari ile alışverişe kapattı. Polis ve zabıta megafonuyla uyarılan vatandaşlar, pazar yerinden çıkmamak için bir süre direndi. Pazarcılar ise sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi.

Pazarcı esnafı Necati Tırnakçı (56), sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirterek, "Pazarda bizim geçimimiz var. Bunları çöpe döksek yazık değil mi? Sosyal mesafe tek taraflı olmaz. İnsanlar sosyal mesafelerine dikkat etsin ki biz de ekmeğimizi yiyelim. Herkes ekmeğini yesin. Kurallara uyalım ki bizi ekmeğimizden etmesinler" dedi.

'VAKANIN ARTIŞ SEBEBİ İNSANLAR'

Pazara gelen ancak kapatıldığı için eli boş dönen Abdullah Yıldızdağ (44) ise, "Pazara yeni geldim ama kapatılmış. Söylenecek bir şey yok, her şey gözler önünde. İnsanlar kurallara kesinlikle uymuyor. Vaka artışı sebebi de insanlar. Sanki kıtlıktan çıkmış, hiç alışveriş yapmamış gibiler. Bunların sonucu da kapanmalar. Pazarcılar da haklı. Ne zamandır iş yapamıyorlar. Tezgahları uzun zaman sonra ilk kez açıldı. Malzemeleri satış yapacağız diye aldılar ama onlar da şu an ellerinde kaldı. Tüm sektörler de benzer problemler var. Herkes bu süre bitene kadar bu sorunları yaşayacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-05-08 17:38:49



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