Uçuruma devrilen otomobildeki sürücü öldü Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi

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Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrilen otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza Koyulhisar ilçesi D100 karayolu Akseki köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Celal Kanal(60) yönetiminde ki 34 ZM 0783 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede sürücü Celal Kanal’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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