Kaybolan sürüyü jandarma buldu Sivas’ta çitlerini aşıp kırsalda kaybolan 20 büyük baş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta çitlerini aşıp kırsalda kaybolan 20 büyük baş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Mengensofular Köyünde meydana geldi. A.C.(58) jandarmayı arayarak 10 büyük baş hayvanının çalındığı ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri ihbarın alınması ile olası hırsızların kaçış güzergahı olan Gemerek ilçesi ve Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi istikametinde tedbir aldılar. İneklerin kaybolmuş olma ihtimaline karşı da kırsal arazide arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmasında inekler gruplar halinde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından bulunan inekler yaklaşık 4 saat sonra A.C.’ye teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.