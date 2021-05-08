Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 40. haftasında D.G. Sivasspor, Başakşehir’i evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Fajr'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Claudemir'in şutunda topaz farkla dışarı çıktı.
20. dakikada Tolga’nın ceza sahasının dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Ali topu kontrol etmeyi başardı.
32. dakikada Visca'nın pasında topla buluşan Aleksic'in şutu üstten auta çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Erdinç Sezertam xx
D.G. Sivasspor: Ali xx, Ahmet xx, Robin xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir xx, Hakan xx Fajr xx, Erdoğan xx, Gradel xx, Kayode xx
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Yedekler: Muhammer, Muhammet, Kone, Cofie, Garcia, Kerem, Rybalka, Ninga, Ziya
Başakşehir: Mert xx, Rafael xx, Tagir xx, Ndayıshımıye xx, Bolingoli xx, Tolga xx, Berkay xx, Visca xx, Aleksic xx, Deniz xx, Crivelli xx
Yedekler: Volkan, Ahmet, Silva, Vitoria, Chadli, Azubuike, Mahmut, Uğur, Ömer, Junior
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı Kart: Danijel Aleksic (Başakşehir)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.