Sivasspor’un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Süper Lig’in 40. haftasında DG Sivasspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 00 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti.

Süper Lig’in 40. haftasında sahasında Başakşehir ile 00 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 17. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 59’a yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızıbeyazlı takım, bugün sahasında Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 17 maça çıkarttı. Kırmızıbeyazlı ekip, bu süreçte 9 galibiyet ve 8 beraberlikle 35 puan elde etti.

Sivasspor ayrıca bu sezon 50 gol atarken, kalesinde ise 41 gole engel olamadı.

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