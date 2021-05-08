Yiğidolar ligdeki 17. beraberliğini aldı

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Medipol Başakşehir ile Süper Lig’de 38. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 17. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de 38. maçına çıktı. Sahadan 00 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar, ligde bu sezon 17. beraberliğini elde etti. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 14 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.

Sivasspor'un bu sezonda beraberlikle ayrıldığı maçlar şu şekilde:

3. hafta MKE Ankaragücü (00)

7. hafta Hatayspor (11)

9. hafta Fatih Karagümrük (11)

11. hafta Trabzonspor (11)

12. hafta Antalyaspor (11)

16. hafta Denizlispor (22)

17. hafta Yeni Malatyaspor (22)

19. hafta Başakşehir (11)

20. hafta Fenerbahçe (11)

23. hafta BB Erzurumspor (00)

27. hafta Rizespor (00)

28. hafta Hatayspor (11)

29. hafta Galatasaray (22)

32. hafta Trabzonspor (00)

36. hafta Beşiktaş (00)

37. hafta Denizlispor (11)

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