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Aykut Kocaman: “Düşme tehlikesini iliklerimize kadar hissettik” Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: “Rakibi kalemizden uzak tuttuk” “Her iki takım için de doğru bir skor”

İHA

Aykut Kocaman: “Düşme tehlikesini iliklerimize kadar hissettik” Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: “Rakibi kalemizden uzak tuttuk” “Her iki takım için de doğru bir skor”

Süper Lig’in 40. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda 00 berabere kalan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, “Bugün Sivas’tan ve önceki haftalarda aldığımız sonuçlarla, matematiksel olarak düşme tehlikesini iliklimize kadar hissettiğimiz bir sezonu, son iki haftada sonlandırmış olduk. Matematiksel olarak sonlandırmış olduk” dedi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivasspor ile 00 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kocaman, “Maça girmeden önce şahsım adına en güzel günlerden biri olan anneler gününü, başta annem ve eşim olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” diyerek sözlerine başladı.
Aykut Kocaman, küme düşme tehlikesini hissettikleri bir sezon yaşadıklarını vurgulayarak, “Bugün Sivas’tan ve önceki haftalarda aldığımız sonuçlarla, matematiksel olarak düşme tehlikesini iliklimize kadar hissettiğimiz bir sezonu, son iki haftada sonlandırmış olduk. Matematiksel olarak sonlandırmış olduk. Bu sonuç camiamız adına, istediğimiz gibi bittiği için son derece mutluyuz. Başakşehir Spor Kulübü bu seviyeleri hiç görmemişti. Umut ediyorum ki bu önümüzdeki sezonlar için bir aşı olmuş olur. Bu ruhsal olarak son derece yıpratıcı bir bölge. Umarım kendi klasiğine uygun olarak önümüzdeki sezonlarda yukarıdaki mücadelesine devam eder. Sivasspor takımı ligin en başarılı takımlarından birisi. İki sezondur hep yukarılarda. Oyun olarak da güçlü bir takım. Maçta Sivasspor’u kalemizden uzak tutabilmek için mücadele ettik ve nispeten bunu başardık. İlk yarı maç ortada geçti. İkinci yarı oyunu ele aldık. Her iki takım için de doğru bir skor” diye konuştu.

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