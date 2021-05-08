Demir Grup Sivasspor- Medipol Başakşehir maçının ardından



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Pozisyon bulmak için zorlandık. Daha iyi oynayabilirdik" dedi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise "Başakşehir bu seviyeleri hiç görmemişti. Umarım gelecek sezonlar için bir aşı olur" dedi.

ÇALIMBAY: DAHA İYİ OYNAYABİLİRDİK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 0-0 biten Medipol Başakşenir maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, ligde yakaladıkları 5'inciliği bırakmama isteği ile maça başladıklarını belirterek, "En büyük düşüncemiz oydu. Çünkü arkamızdaki takımlarla aramızda fazla bir puan farkı yoktu. O yüzden de mutlaka bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Kolay maç değildi. Karşımızdaki takım ne de olsa düşmeye yakın pozisyonu vardı. Bu oyunla kapalı bir oyun oynayıp ve disiplinli oynayacaklarını farkındaydık. Gerçekten de öyle oldu. Pozisyon bulmak için çok zorlandık. ama yine de bulmaya çalıştık. Bir kaç tane de pozisyonumuz oldu, onları da değerlendiremedik. Ama daha iyi oynayabilirdik. Daha tempolu oynayabilirdik. Daha güzel pozisyonlar yakalayabilirdik ama geçen maçlarımız gibi fazla pozisyon üretemedik. Yine de hem ilk yarı olsun hem ikinci yarı olsun galibiyet için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Olmadı, yapacak bir şey yok. Şimdi kalan 2 tane maçımız var. Hem Fenerbahçe hem Kasımpaşa maçları. Bunları da en iyi şekilde bitirmek için uğraşacağınız" dedi.

KOCAMAN: MATEMATİKSEL OLARAK SONLANDIRDIK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ise, yarınki Anneler Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı. Kocaman, "Bugün alınan sonuçlarla, bizim Sivas deplasmanında aldığımız sonuçla matematiksel olarak, ligin ikinci yarısının ortalarından itibaren ciddi bir şekilde düşme tehlikesinin iliklere kadar hissedildiği sezonu son 2 hafta kala matematiksel olarak sonlandırmış olduk. Yönetim, futbolcular ve bizim açımızdan ligin istediğimiz şekilde bitmesini sağladı. Bunun için de son derece mutluyuz. Başakşehir bu seviyeleri hiç görmemişti. Sivasspo son iki sezonunun pek çok şeyi yan yana getirdikten sonra verimlilik anlamında en başarılı takımlarından bir tanesi, hatta en başarılısı denilebilir. İki sezondur hep yukarılarda oluyor. Bu sene özellikle sezon başında Avrupa Ligi'nin getirdiği zihinsel dağınıklık doğal olarak onları da etkiledi. İstedikleri sonuçları alamadılar. İkinci yarıda bizim maça gelinen sürece kadar 16 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ile çıkmışlardı. Yedikleri gol ortalaması 1'in altında. Oyun olarak da güçlü bir takım. Oyun olarak da direkt olarak kaleye giden, rakibi baskıya alan, hataya zorlayan bir hali vardı. Maçın bütününde rakibi kalemizden uzak tutabilme stratejisi belirlemiştik. Mümkün olduğu kadar nispeten bunu başardığımızı söyleyebilirim. İlk yarı nispeten ortada geçti maç. ikinci yarı oyunun kontrolünü biraz ele aldık, biraz rakip kaleye gittik. Bu arada Sivasspor da ortalamasının altında kalsa da kalemizde tehditler oluşturdu. Ancak sonuç başladığı gibi bitti. Her iki takım için de bu skor doğru skor gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-05-08 23:41:59



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