Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu (2)

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şiddetli rüzgar nedeniyle Sivas Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 31 araçta, 36 bina çatısında, 4 otobüs durağında, 3 elektirik hattında, 6 iş yerinde zarar meydana gelmiştir. Yaralanan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-05-08 23:44:26



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