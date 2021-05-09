Sivasspor’dan imalı paylaşım! Sivassporlu oyuncular penaltı bekledi

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DG Sivasspor, Başakşehir ile oynadığı ve tartışmalı penaltı pozisyonunun damga vurduğu maçın ardından imalı bir paylaşım yaptı.

Süper Lig’in 40. haftasında 00 sona eren DG Sivasspor Medipol Başakşehir maçında, penaltı tartışması yaşandı.

Ev sahibi ekip Sivasspor, Max Gradel’in yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı beklerken hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi. Sivasspor, tartışmalı maçının ardından resmi sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Kırmızıbeyazlı ekibin yaptığı paylaşımında, düşünen emoji ve tartışmalı pozisyonun olduğu fotoğraf yer aldı.

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