Rıza Çalımbay kariyer rekoru kırdı! Kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakaladı

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahasında oynadığı ve 00 berabere kaldığı Medipol Başakşehir maçından 1 puan alarak, yenilmezlik serisini 17 maça çıkarıp kariyerinin tarihinin rekorunu kırmayı başardı.

Süper Lig’in 40. haftasında sahasında Başakşehir ile 00 berabere kalan Sivasspor, yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti. Yiğidolar’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu skorun ardından kariyerinin en uzun kaybetmeme serisini yakaladı.

00’lık Başakşehir beraberliği sonrası kırmızıbeyazlı takımın çalıştırıcı Rıza Çalımbay, kariyerinde ilk kez 17 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Sivasspor bu sezon 31 kaybedilen Alanyaspor maçından sonra oynadığı 17 maçı kaybetmezken, 9 galibiyet ve 8 beraberlik alarak 35 puan topladı. Sivas temsilcisi, Ankaragücü, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatya ve Gaziantep FK’yı mağlup ederken, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Denizlispor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı.

Öte yandan Çalımbay, 2005’te Beşiktaş’ta görev yaparken mart ve eylül ayları arasında 16 maçla teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı.

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