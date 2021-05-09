İnşaata giren hırsızlık şüphelisini işçiler yakaladı



Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta inşaat halindeki binaya giren, hırsızlıktan sabıkalısı olan şüpheli Y.K., işçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Kümbet Mahallesi 3'üncü Sokak'taki 4 katlı apartman inşaatında meydana geldi. İnşaata izinsiz giren Y.K., binadaki işçiler tarafından fark edilerek yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Y.K.'yi gözaltına aldı. Y.K.'nin inşaattan hırsızlık olayları nedeni ile sabıkası bulunduğu belirlendi.

İnşaat sahibi Erdoğan Çopur, "Arkadaşlar beni çağırdı, ben o esnada üst kattaydım. Görevli polis memurları bu arkadaşı zaten daha önceden tanıyorlarmış. Gördükleri gibi ismini söylediler. Bu şahsın bazı inşaat işleri yapan arkadaşlarımızın da malzemelerini de çalmış. O sırada binada çalışan arkadaşlarımız fark edip içeride yakaladılar" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-05-09 14:26:17



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