Sivasspor, 270 dakikadır gol yemiyor

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DG Sivasspor, Süper Lig’de son 3 maçını kalesinde gol görmeden tamamladı.

Sezona kötü savunma performansıyla başlayan Sivasspor, ligin ikinci yarısındaki başarılı defansıyla dikkati çekti. Kırmızıbeyazlı ekip, dün sahasında Başakşehir ile 00 berabere kalarak ligde gol yememe serisini de 3 maça çıkardı ve kaleci Ali Şaşal Vural, kalesini gole kapatmayı başardı.

Ligde son olarak 24 Nisan 2021’de deplasmanda Denizlispor’un 1 golüne engel olamayan Sivasspor, ardından oynadığı Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.

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