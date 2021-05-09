Sivasspor 17 haftada 35 puan topladı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki DG Sivasspor, Süper Lig’de oynadığı son 17 maçta 9 galibiyet ve 8 beraberlik ile 35 puan topladı.

Bu sezona kötü başlayan ancak ikinci devre çıkışa geçen Sivasspor, başarılı istikrarı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 kaybeden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 17 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. 9 galibiyet ve 8 beraberlikle 35 puan toplayan Yiğidolar, bu mücadelelerde 28 gol atarken, 13 golü de kalesinde gördü.

Kırmızıbeyazlılar son olarak Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalarak ligin 40. haftasını 59 puanla 6. sırada noktaladı. Avrupa hedefi bulunan Sivasspor, son 2 maçında Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Sivasspor’un son 17 maçta aldığı skorlar şöyle:



Sivasspor: 0 Erzurumspor: 0

Ankaragücü: 1 Sivasspor: 4

Sivasspor: 2 Kayserispor: 0

Rizespor: 0 Sivasspor: 0

Sivasspor: 1 Hatayspor: 1

Galatasaray: 2 Sivasspor: 2

Sivasspor: 1 Karagümrük: 0

Göztepe: 3 Sivasspor: 5

Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0

Antalyaspor: 2 Sivasspor: 4

Sivasspor: 3 Konyaspor: 1

Gençlerbirliği: 2 Sivasspor: 3

Sivasspor: 0 Beşiktaş: 0

Denizlispor: 1 Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 Yeni Malatyaspor: 0

Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1

Sivasspor: 0 Medipol Başakşehir: 0

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