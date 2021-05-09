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Doğalgaz borusu patladı, büyük panik yaşandı Sivas’ta iş makinesinin çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı, ekipler kısa sürede gazı keserek önlem aldı

İHA

Doğalgaz borusu patladı, büyük panik yaşandı Sivas’ta iş makinesinin çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı, ekipler kısa sürede gazı keserek önlem aldı

Sivas’ta iş makinesinin çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı, ekipler kısa sürede gazı keserek önlem aldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Eğriköprü Mahallesi 24. sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi. Boş arazi üzerindeki dolgu toprağı düzenleyen iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, doğalgaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre devam eden gaz sızıntısı doğalgaz ekiplerinin hattın vanasını kapatmasıyla son buldu.

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