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Fırtına meyve bahçelerini vurdu, yüzde 25 ürün kaybından endişe ediliyor Sivas’ta etkili olan şiddetli rüzgar meyve ağaçlarını da vurdu, ağaçlardaki meyve çiçekleri döküldü. Üreticiler yüzde 25'lik ürün kaybından endişe ediyor

İHA

Fırtına meyve bahçelerini vurdu, yüzde 25 ürün kaybından endişe ediliyor Sivas’ta etkili olan şiddetli rüzgar meyve ağaçlarını da vurdu, ağaçlardaki meyve çiçekleri döküldü. Üreticiler yüzde 25'lik ürün kaybından endişe ediyor

Sivas’ta etkili olan şiddetli rüzgar meyve ağaçlarını da vurdu, ağaçlardaki meyve çiçekleri döküldü. Üreticiler yüzde 25'lik ürün kaybından endişe ediyor.
Kentte iki gün önce etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde birçok çatı uçtu, araçlar zarar gördü. Fırtınadan çiçek açan meyve ağaçları da olumsuz etkilendi. Sivas Merkeze bağlı Çukurbelen köyündeki 70 dönümlük arazide yer alan vişne bahçesi de şiddetli rüzgardan nasibini aldı. Rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar kırıldı. yüzlerce ağacın çiçekleri döküldü. Bahçe sahibi Cemal Coşkun, yüzde 25 oranında bir ürün kaybının olduğunu ifade etti. Coşkun zararının telafi edilmesi için sigortaya başvurduğunu ve hasar dosyası açtırdığını söyledi.
“Çıkan fırtınadan dolayı ağaçlarımızın çiçekleri döküldü”
Bahçe sahibi Cemal Coşkun, çıkan fırtınadan dolayı ağaçların çiçeklerinin döküldüğünü ifade ederek, “Hava günlük güneşlikti, akşam çıkan fırtınadan dolayı ağaçlarımızın çiçekleri döküldü. Ağaçlarımız kırıldı, oldukça hasarımız var. Ağaçlarımız sigortalı olduğundan dolayı eksper istedik. Hasar dosyası açtırdık. Şuanda oldukça bir sıkıntımız var. Yaklaşık yüzde 2025 civarında dökülen çiçek var. Sigorta ne hasar verir bakalım. Hasar verirse ödeme yapıyorlar, vermezlerse ödeme yok. Sivas’ta iklim şartları günü günün tutmuyor. Bir günde hava şartları değişti. Bugün da hava sıcaklığı eksi 23 gösteriyor. Don olursa ondan da sıkıntı çekebiliriz. Bahçe çok büyük olduğu için çözüm yok. Normalde ateş yakıyorlar ama bizim burada ateş yakılacak bir durum yok. Çok büyük ateşler yakmamız lazım. O kadar da gücümüz yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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