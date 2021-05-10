Rıza Çalımbay’ın Fenerbahçe’ye şansı tutmuyor

Süper Lig’de yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sarılacivertli ekibe karşı kariyerinde 12 farklı takımla çıktığı 40 maçta sadece 10 galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig’in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor.

Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Tecrübeli antrenör, Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'un başında Fenerbahçe'yle oynadığı 40 resmi maçın sadece 10'unu kazanabildi. Bu müsabakalarda sarılacivertliler, Çalımbay'ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 7 maç ise beraberlikle sona erdi.



Çalımbay’ın Fenerbahçe’ye karşı 41. maçı

Rıza Çalımbay, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 41. randevusuna çıkacak. 59 puanla 6. sırada yer alan Sivasspor, lider Beşiktaş'ın iki puan gerisinde 79 puanla şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alarak 17 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürmeyi hedefliyor.

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