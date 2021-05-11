Sivas’ta 1 yılda 101 akraba evliliği yapıldı Sivas’ta 2020 yılında evlenen çiftçilerim sayısı 3 bin 493 olurken akraba evliliği sayısı ise 101 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireylerin içindeki oranı açıkladı.

Buna göre Sivas’ta 2020 yılında evlenen çiftlerin sayısı 3 bin 493 olurken akraba evliliği sayısı ise 101 olarak kayıtlara geçti. Akraba evliliği oranı Türkiye’de yüzde 3,8 iken Sivas’ta yüzde 2,9 olarak tespit edildi.

Sivas’ta son verilere göre evli birey sayısı 312 bin 170 olurken akraba evliliği yapmış birey sayısı ise 25 bin 663 olarak açıklandı. Akraba evliliği yapmış birey sayısının toplam evli birey sayısına oranı yüzde 8,2 olarak kayıtlara geçti.

Rakamların resmi nikahla yapılan evliliklere ait olduğu, akraba evliliği olarak birinci derecede kuzenler ile yapılan evliliklerin kapsandığı, yabancıların kapsama alınmadığı belirtildi.

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