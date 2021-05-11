Sivas’ta ortalama hanehalkı büyüklüğü azaldı Sivas'ta 2019 yılında 3,27 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 2020 yılında 3,21 kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2020" bültenini yayımladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Sivas'ta 2019 yılında 3,27 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 2020 yılında 3,21 kişiye geriledi.

Hanehalkı tiplerine ilişkin verileri paylaşan TÜİK, 2020 yılında Sivas'ta 189 bin 488 hanenin bulunduğunu açıkladı. Bunun 36 bin 222’sini tek kişilik hanehalkı, 122 bin 732’sini tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı, 26 bin 507’sini en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı, 4 bin 27’sini ise çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı oluşturdu.

TÜİK; tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının illere ve türüne göre sayısına ilişkin verileri de kamuoyu ile paylaştı. Sivas'ta tek çekirdek aileden oluşan 122 bin 732 hanehalkının 33 bin 353’ünü sadece eşlerden oluşan çekirdek aile, 73 bin 602’sini eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, 15 bin 777’sini ise tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oluşturdu. Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan 15 bin 777 çekirdek ailenin 3 bin 560’ını baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, 12 bin 217’sini ise anne ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oluşturdu.

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