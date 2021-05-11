Sivas’ta vakalar azalıyor Sivas’ta 24-30 Nisan tarihlerini kapsayan haftada her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayısı 285,58 iken 1-7 Mayıs haftasında bu sayı her 100 bin kişide 234’e geriledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca’nın açıkladığı verilere göre Sivas’ta vaka sayıları azaldı. Kentte 2430 Nisan tarihlerini kapsayan haftada her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayısı 285,58 iken 17 Mayıs haftasında bu oran her 100 bin kişide 234’e geriledi.

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