Zara Belediyesi’nden gençlere “Nutuk” kitabı hediye

Zara Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi başlatılan “Siz İsteyin, Biz Getirelim” kampanyası kapsamında gençlere Atatürk’ün Nutuk kitabı hediye edilecek.

Belediyeye ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak başvuruya göre ilçe merkezinde ikamet eden gençlerin isim ve iletişim bilgileri alınarak evlerine Nutuk kitabı ulaştırılacak.

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında, pandemi dönemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları devam ediyor. Bu sebeple de Zara Belediyesi olarak gençlerimize Mustafa Kemal Atatürk’e ait Nutuk kitabını dağıtmayı planladık” dedi.

Mersin’de engellenmişti

Kampanyanın asıl çıkış nedeninin Mersin Çamlıyayla’da Milli Eğitim Müdürünün Nutuk kitabının dağıtımını engellemesi olduğunu belirten Çelik, “Türk genci Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün idealleri yolunda mücadelesini veriyor. Kampanyamız Zara Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden adresinizi yazın biz ulaştıralım şeklindedir. Adresini yazan gençlerimize personelimiz adreslerine Nutuk kitabını ulaştıracaktır. Bu vesileyle de görevden alınan Mersin Çamlıyayla Eski Milli Eğitim Müdürüne de bir tane Nutuk kitabını göndereceğiz adresine posta yoluyla. Kendisinin de bu kitabı okumasını öneriyoruz” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde de Zara Belediyesi online dershanesini faaliyete geçireceklerini ifade eden Çelik, “Zara ilçemizdeki tüm gençlerimize ücretsiz olarak online dershane hizmetini vereceğiz. Online eğitim sistemimiz 2 bin öğrencimizi kapsamaktadır. İnşallah bu sistemi önümüzdeki dönemlerde de daha iyi seviyelere getirmeyi planlıyoruz” dedi.

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