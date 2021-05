İnternetten satılan takviye gıdalara dikkat Sivas Eczacı Odası Birliği Başkanı Bahadır Eren, internet üzerinden satılan takviye edici gıdaların insan sağlığına zarar verebileceğini söyledi

Sivas Eczacı Odası Birliği Başkanı Bahadır Eren, internet üzerinden satılan takviye edici gıdaların insan sağlığına zarar verebileceğini söyledi.

Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren Eczacılığının kuruluşunun 182’nci yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Eren açıklamasında, “Bir yılı aşkın süredir dünyayı saran ve sarsan COVID19 pandemisi nedeniyle kaybettiğimiz 415 sağlık çalışanının 50’si meslektaşımız ve 19’u da eczane teknisyenlerimizdi. Bunlar bizler için birer sayı değil; hepsi birer can, meslektaş, arkadaş, kardeş, anne, baba, evlat Hepsini saygıyla anıyoruz. Bizler eczacılar olarak bu sancılı süreçte ilk günden itibaren önemli roller üstlendik. Pandeminin ilk gününden itibaren tüm sağlık çalışanları olarak sağlık sistemini ayakta tutmak için her türlü fedakârlığı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz’’ dedi.

İnternetten satılan gıdalara ve merdiven altı maskelere dikkat

Başkan Eren, internet üzerinden satılan takviye edici gıdalar ve merdiven altı maskeler ve dezenfektanlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek,“Pandemi ile birlikte, bireyler haklı olarak kendilerini güvende tutmak adına daha fazla adım atmaya başladı. Ancak ne yazık ki bunu fırsata çevirmek isteyenler de türedi. İnternetten satılan, saklama ve dağıtım koşulları denetlenmeyen takviye edici gıdalar, merdiven altında ruhsatsız üretilmiş maskeler ve dezenfektanlar gibi yarar sağlamayıp aksine zarar veren durumlara üzüntü ve endişe ile tanıklık ettik. Vitamin ve gıda takviyeleri, bazı ilaçlarla birlikte alındığında etkileşime girebilir ve bu durum kişilerin sağlığını tehlikeye atabilir. Bazı vitamin ve gıda takviyeleri, bazı hastalıklarda ve hâlihazırda kullanılan ilaçlarla birlikte asla kullanılmamalıdır. Eczane dışında vatandaşa sunulan sağlığa ilişkin ürünlerin dağıtımının, saklama koşullarının denetiminin yapılması mümkün değildir. Hastanın hastalık kayıtlarına erişebilen, bu doğrultuda doğru gıda takviyesi ve vitamin önerebilecek kişiler yalnızca sağlık profesyonelleridir. Eczane dışında satılan ürünlerde, hekim ve eczacı danışmanlığı ortadan kalkmaktadır’’ şeklinde konuştu.

“Elektronik reçeteye geçilmelidir’’

Başkan Bahadır Eren, bulaş riskini önlemek için tam anlamıyla elektronik reçeteye geçilmesi gerektiğini söyleyerek, “Pandeminin ilk gününden bu yana diğer sağlık çalışanları gibi bizlerin de çeşitli taleplerimiz oldu. Bunların büyük bir bölümünün karşılanmadığını üzülerek ifade etmek isteriz. Covid19 aşısı, salgınla mücadelede elimizdeki en büyük kozumuz. Aşı tedarik süreçlerine hız verilmeli, ülkemizde uygulanan aşı çeşidi artırılmalıdır. Ücretli COVID19 aşısı, eşitsizliği derinleştirecek bir uygulamanın önünü açacaktır. Aşılar, kamu tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanmalıdır. Stajyer eczacılarımız bir an evvel aşılanmalıdır. Yaygın eczane ağını korumak için ekonomik destek ve teşvik paketlerinde eczacılarımız da yer almalı, İlaç Fiyat Kararnamesi bir an evvel güncellenmelidir. Bulaş riskini önlemek adına bir an evvel, tam anlamıyla elektronik reçeteye geçilmelidir’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.