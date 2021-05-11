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Sivas’ta ilkbaharın gelmesiyle yeşile bürünen meralar koyunlarla buluştu.

İç Anadolu bölgesinin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Sivas’ta, sürü sahipleri çetin kış şartlarının sona ermesinin ardından sürülerini meralara çıkarmanın sevincini yaşadı. Kışın hava sıcaklığının eksinin altına düştüğü kentte sürüler ağıllara koyularak bakımı yapılıyordu. Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle hava sıcaklığı arttığı kentte, otların yeşermesi sürüleri meralarla buluşturdu. Sürü sahipleri böylece sonbaharda stokladıkları yemlerden de tasarruf etti.

Sivas’ın Ulaş ilçesinin Kurtlukaya köyünde yaşayan sürü sahibi Cengiz Kaplan, hayvanları 12 saat otlattıklarını belirterek, “Burası Sivas’ın Ulaş ilçesinin Kurtlukaya köyü, şuan bulunduğumuz yer Dervişin taşı dediğimiz bir mevki. Genelde hayvanlarımızı yeşil olduğu için buralarda otlatıyoruz. 140 tane hayvanımız var sabah 8’de çıkartıyoruz akşam 8’e kadar 12 saat yayıyoruz. Öğlen 1 saat kadar hayvanlar yatıyor bizde dağda çayımızı içiyoruz. Akşam 8’de ise hayvanlarımızı içeri koyuyoruz. Karlar kalktı otlar yeşerdi koyunlarımızı yaymaya başladık. Bu günde koyunlarımızın kırkım işlemini yaptık şuanda yayıyoruz. Yalnız tek sıkıntımız biraz yağışlar kısıtlı yağmur yağmıyor başkada bir sıkıntımız yok” dedi.

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