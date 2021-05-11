Hemşire Anneler Günü'nde koronavirüsten öldü, karnındaki bebeği sezaryenle alındı

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Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta hamile olan hemşire Merve Cesur (31), anneler Günü´nde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölümünden 3 gün önce sezaryenle alınan Cesur´un 8 aylık bebeğinin tedavisi sürüyor.

Zara ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Sefa Cesur ile 2 yıllık evli olan hemşire Merve Cesur, 29 Nisan´da rahatsızlandı. Koronavirüs teşhisi konulan Merve Cesur, Sivas Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cesur'un durumu ağırlaşınca karnındaki 8 aylık kız bebeği, 6 Mayıs günü sezaryenle alındı. Bebek yoğun bakıma alınırken, Merve Cesur, 9 Mayıs günü Anneler Günü'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Merve Cesur'un cenazesi, aynı gün kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Minik bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-05-11 12:50:47



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