Sivasspor’un yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Süper Lig’in 41. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 21 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkarttı.

Süper Lig’in 41. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe’yi 10 mağlup eden Sivasspor, ligdeki 15. galibiyetine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, puanını da 62’ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızıbeyazlı takım, bugün deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 18 maça çıkarttı. Sivasspor, bu süreçte 10 galibiyet ve 8 beraberlikle 38 puan elde etti.

Yiğidolar, ayrıca bu sezon 52 gol atarken, kalesinde ise 42 gole engel olamadı.

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