Hakan Arslan 7. golünü kaydetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor’un başarılı kaptanı Hakan Arslan, Fenerbahçe maçında attığı golle bu sezon 7. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor’da kaptan Hakan Arslan, maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 48. dakikasında Hakan Arslan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Kaptan Arslan böylece bu sezonki 7. golünü atmış oldu. Arslan’ın 2 de asisti bulunuyor. Karşılaşmaya 11’de başlayan Arslan, attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.