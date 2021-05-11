Sivasspor’dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası paylaşım! Yiğidolar’dan ‘Sivas Halayı’ paylaşımı

Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan DG Sivasspor, Kayode ve Hakan Arslan’ın golleriyle 21 kazanarak Avrupa yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Kırmızıbeyazlılar, maç sonunda kulübün resmi hesabından galibiyet paylaşımında bulundu.

Süper Lig’de Avrupa kupalarının önemli adaylarından olan Sivasspor, 41. hafta maçında Ülker Stadı’nda konuk olduğu Fenerbahçe’yi 21 mağlup ederek iddiasını sürdürdü. Kırmızıbeyazlılar, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Sivasspor’un sosyal medya hesaplarından bir filmde çekilen ‘Sivas Halayı’ videosu paylaşılarak, “Fenerbahçe’yi 21 yendiğimiz maçın ardından bizim taraftarlar” ifadesine yer verildi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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