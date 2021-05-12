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DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Olarenwaju Kayode, Fenerbahçe galibiyetini sosyal medyadan bu ifadelerle paylaştı: “Geldik, gördük, fethettik.”

Süper Lig’in 41. haftasında Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 21 mağlup etti. Mücadele sonrasında kırmızıbeyazlıların futbolcusu Olarenwaju Kayode, sosyal medya hesabından Julius Sezar, ‘Veni vidi vici’ sözünü paylaştı. Atıfta bulunan forvet oyuncusu Kayode, “Geldik, gördük, fethettik! Bir tane daha kaldı. Bravo arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

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