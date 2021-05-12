Tokat’ta deprem

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 12.03’de merkez üssü Tokat’ın Erbaa ilçesi Çerkezfındıcak köyü olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı. Deprem ilçe merkezinde hissedilmedi.

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