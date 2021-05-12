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Sivas’ta Nisan’da 491 konut satıldı Sivas’ta Nisan ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre 149 adet artarak 491’e yükseldi.

İHA

Sivas’ta Nisan’da 491 konut satıldı Sivas’ta Nisan ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre 149 adet artarak 491’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021’in Nisan satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.
Verilere göre 2020 Nisan ayında 342 konutun satıldığı Sivas’ta bu yılın aynı ayında 491 konut satıldı. Sivas’ta satılan 491 konutun 67’sini ipotekli satışlar, 424’ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu.
TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta Nisan ayında satılan konutların 159’unu ilk satış, 332’sini ise ikinci el satış oluşturdu.
TÜİK verilerine göre 2020’nin ilk 4 ayında 2 bin 188 konutun satıldığı Sivas’ta 2021’in aynı ayları arasında 2 bin 12 konut satılabildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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