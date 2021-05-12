Sivasspor 3 hafta sonra kalesinde gol gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’de dün Fenerbahçe’ye konuk olan Sivasspor, mücadeleden 21'lik galibiyetle ayrılırken, 3 maç aradan sonra kalesinde de gol gördü.

Süper Lig’in 41. hafta mücadelesinde DG Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Yiğidolar, 45. dakikada Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan’ın attığı gollerle maçı 21 kazandı. Fenerbahçe’nin tek golünü ise 90+3. dakikada Papiss Cisse attı.

Fenerbahçe maçına kadar kalesinde son 3 maçta gol görmeyen Sivasspor, ligde son olarak 24 Nisan 2021’de deplasmanda Denizlispor’un 1 golüne engel olamamıştı. Sivasspor, Denizli maçının ardından oynadığı Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını gol yemeden tamamlamıştı.

Kırmızıbeyazlıların bu serisi dün oynanan ve 21’lik skorla sona eren Fenerbahçe maçının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.