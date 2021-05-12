Sivasspor, bu sezon İstanbul’da ilk kez kazandı

Fenerbahçe’yi 2 golle yenen DG Sivasspor, bu sezon İstanbul deplasmanında ilk galibiyetini aldı. Yiğidolar’a 3 puanı getiren golleri Kayode ve Hakan Arslan attı.

Sivasspor, bu sezon Süper Lig’de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamamıştı. Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 5 Süper Lig maçında sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet alan Sivasspor, son ziyaretinde ise Galatasaray ile 22 berabere kalmıştı. Yiğidolar bu kötü seriye dün son verdi. Fenerbahçe’yi deplasmanda 21 yenen kırmızıbeyazlılar, bu sezon ilk kez İstanbul deplasmanından 3 puanla döndü.

Sivasspor’un bu sezonki İstanbul’da oynadığı maçlar şöyle:



Karagümrük: 1 Sivasspor: 1

Beşiktaş: 3 Sivasspor: 0

Başakşehir: 1 Sivasspor: 1

Kasımpaşa: 2 Sivasspor: 0

Galatasaray: 2 Sivasspor: 2

Fenerbahçe: 1 Sivasspor: 2

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