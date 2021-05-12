Ali Şaşal, en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı

DG Sivasspor’un başarılı kalecisi Ali Şaşal Vural, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını dün akşam Fenerbahçe’ye karşı oynadı.

Sivasspor’un file bekçisi Ali Şaşal Vural, Fenerbahçe maçında göz doldurdu. Süper Lig’in 41. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Ali Şaşal çok kritik noktalarda yaptığı kurtarışlarla başarısını gösterirken, özellikle takımı 10 öndeyken yaptığı kurtarışlarla takımına destek oldu.

Maçta 7 kurtarış yapan Vural, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını Fenerbahçe’ye karşı oynadı.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 21 müsabakada görev aldı. Vural, bu sezon ligde 19 gol yerken, 5 müsabakada da kalesini gole kapadı.

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