Tosunun saldırdığı çiftçi hastanelik oldu

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Eraydın AYTEKİNArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, beslemeye çalıştığı tosunun boynuz darbesiyle yaraladığı çiftçi Cemil Polat (52) hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Konaközü köyünde yaşandı. İddiaya göre, hayvanlarını beslemek için ahıra giren Cemil Polat, tosunlardan birinin saldırısına uğradı. Tosunun boynuz darbelerine maruz kalan Polat, göğüs ve baş bölgesinden yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Polat, daha sonra sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİNArife Defne ARSLAN

2021-05-13 19:15:39



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