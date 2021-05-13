Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı



SİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 41'inci hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından ligde gelecek hafta sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise üç grup halinde yarım saha maç yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-05-13 19:41:11



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