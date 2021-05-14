Sivasspor ile Kasımpaşa 22. kez karşılaşacak

Süper Lig´in son haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Kasımpaşa, 22. kez rakip olacak.
Sivasspor ile Kasımpaşa, Süper Lig´in 42. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 22. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 21 karşılaşmada kırmızıbeyazlılar 7, Kasımpaşa´nın da 6 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 29 kez havalandırırken kalesinde ise 29 gole engel olamadı.
İki takım arasındaki en farklı maç ise 20132014 sezonunun ikinci yarısında oynandı. İstanbul temsilcisi sahasında Sivasspor’u 62 yenmişti.
Sivasspor ile Kasımpaşa son olarak bu sezonun ilk devresinde İstanbul’da karşılaşmış, maç Kasımpaşa’nın 20 üstünlüğü ile sona ermişti.
Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:
20072008 Sezonu
Sivasspor: 4 Kasımpaşa: 0
Kasımpaşa: 0 Sivasspor: 4
20092010 Sezonu
Kasımpaşa: 2 Sivasspor: 2
Sivasspor: 1 Kasımpaşa: 1
20102011 Sezonu
Kasımpaşa: 2 Sivasspor: 0
Sivasspor: 1 Kasımpaşa: 1
20122013 Sezonu
Kasımpaşa: 1 Sivasspor: 0
Sivasspor: 1 Kasımpaşa: 0
20132014 Sezonu
Sivasspor: 1 Kasımpaşa: 2
Kasımpaşa: 6 Sivasspor: 2
20142015 Sezonu
Kasımpaşa: 0 Sivasspor: 0
Sivasspor: 1 Kasımpaşa: 1
20152016 Sezonu
Kasımpaşa: 2 Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 Kasımpaşa: 0
20172018 Sezonu
Kasımpaşa: 2 Sivasspor: 3
Sivasspor: 2 Kasımpaşa: 2
20182019 Sezonu
Sivasspor: 0 Kasımpaşa: 3
Kasımpaşa: 1 Sivasspor: 3
20192020 Sezonu
Sivasspor: 2 Kasımpaşa: 0
Kasımpaşa: 0 Sivasspor: 0
20202021 Sezonu
Kasımpaşa: 2 Sivasspor: 0
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