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Kuş dile geldi, İsrail’e tepkisini bu sözlerle dile getirdi Sivas’ta adeta dile gelen Japon isimli muhabbet kuşu, İsrail’in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme “Şerefsiz İsrail, Katil İsrail” diyerek tepki gösterdi

İHA

Kuş dile geldi, İsrail’e tepkisini bu sözlerle dile getirdi Sivas’ta adeta dile gelen Japon isimli muhabbet kuşu, İsrail’in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme “Şerefsiz İsrail, Katil İsrail” diyerek tepki gösterdi

Sivas’ta adeta dile gelen Japon isimli muhabbet kuşu İsrail’in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme “Şerefsiz İsrail, Katil İsrail” diyerek tepki gösterdi.
Sivas'ta yaşayan hayvan sever Ömer Bayrak, pandemi sürecinde Tepeli cinsi muhabbet kuşu alarak beslemeye başladı. Bayrak, adeta bir Sivaspor taraftarı gibi yetiştirdiği kuşa 'Japon' ismini verdi. Vaktinin çoğunu çok sevdiği kuşuyla geçiren Bayrak, yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede kuşa yaklaşık 50 kelime öğretti. Daha önceleri 'Kırmızı beyaz şampiyon Sivas', 'Sivaslıyız gardaş' gibi kelimeleri söyleyerek görenlerin hayrete düşüren kuş, bu seferde İsrail’in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme “Şerefsiz İsrail, katil İsrail” diyerek tepki gösterdi.

6 ayda konuşmayı öğrendi
Ömer Bayrak, kuşunun 6 ayda konuşmayı öğrendiğini belirterek, “ Pandemi döneminde eşimle beraber kuşumuzla ilgileniyoruz. Halk dilinde japonez, tepeli olarak biliniyor. Ben bunu aldığım zaman bana dediler ki yerli kuş al sen bunu konuşturamazsın dediler. Ben bunu aldığımda 1 aylıktı 56 ay içersin de konuşmaya başladı. Daha önce geldiğinizde kahrolsun PKK, kırmızı beyaz Sivas spor, cici kuş, babacık diyordu. Şimdi nereden baksan yaklaşık 5060 tane kelime biliyor” dedi.

İki gün içinde öğrendi, İsrail’e lanet okudu
Bayrak, kahrolsun İsrail, şerefsiz İsrail sloganlarını iki günde kuşuna öğrettiğini ifade ederek, “ En son meydana gelen İsrail’in yaptığı zulme tepkisiz kalmadık bizde kuşumuzu destekledik. 14 bin kilometre uzaklıkta Güney Amerika’nın Şili takımından Filistin’de ki kardeşlerimize destek geldi. Bende kayıtsız kalmamak amacıyla muhabbet kuşum yiğidoya kahrolsun İsrail, Şerefsiz İsrail kelimesini 2 gün içersin de öğrettim. Allah Filistin’de ki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ben Amerika’dan ve diğer Avrupa Devletlerinden de aynı tepkiyi göstermelerini istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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