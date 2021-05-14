Sivasspor’da Kasımpaşa maçı öncesi 8 eksik!

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in son haftasında yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan DG Sivasspor’da 8 eksik bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig’in 42. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesi kırmızıbeyazlılarda 8 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları olan defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Samba Camara, Ahmet Oğuz ile başarılı orta saha Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Mamadou Samassa, golcü futbolcu Mustapha Yatabare ve kart cezalısı Robin Yalçın zorlu müsabakada forma giyemeyecek

Diğer taraftan Yiğidolar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.