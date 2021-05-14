Süper Lig’in en az yenilen takımı Sivasspor

41 haftası geride kalan Süper Lig’in en az mağlup olan takımı, 7 mağlubiyet ile DG Sivasspor oldu. Kırmızıbeyazlı takımı aynı sayı ile Trabzonspor takip ediyor.

Bu sezona kötü başlangıç yapan ancak ikinci devre çıkışa geçen Sivasspor, ligde bu zamana kadar en az mağlup olan takım konumunda yer alıyor.

Kırmızıbeyazlılar 41 haftada sadece 7 kez mağlup oldu. Kırmızıbeyazlılar bu sezon Alanyaspor’a 2 kez, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş ve Kasımpaşa’ya da 1’er kez mağlup oldu. Sivas temsilcisi geride kalan maçlarda ise 15 galibiyet alırken, 17 kez de berabere kaldı.



Trabzonspor ile eşit

Ligin bir diğer en az mağlup olan takımı ise 7 yenilgiyle Trabzonspor. Bu sezon oynadığı 39 maçta 18 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, Sivasspor ile bu istatistikte aynı konumda yer alıyor.

Sivasspor’un bu sezon yenildiği maçlar

Sivasspor: 0 Alanyaspor: 2

Sivasspor: 0 Çaykur Rizespor: 2

Sivasspor: 1 Galatasaray: 2

Sivasspor: 0 Göztepe: 1

Beşiktaş. 3 Sivasspor: 0

Kasımpaşa: 2 Sivasspor: 0

Alanyaspor: 3 Sivasspor: 1

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