9 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi Sivas’ta yedikleri mantardan zehirlenen 9 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı

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Sivas’ta yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Gemerek ilçesi Eşikli köyünde meydana geldi. Mantardan yaptıkları yemeği yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 9 kişi kendi imkanları ile Gemerek Devlet Hastanesi’ne gitti. Mantardan zehirlendikleri düşünülen F.H.(40), A.H.(38), S.M.(30), S.H.(18), G.H.(15), N.H.(13), İ.H.(9), A.H.(8) ve E.H.(5) ambulansla Sivas’a sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Aile üyeleri, yayladan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandıklarını dile getirdi.

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