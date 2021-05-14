Kasımpaşa kafilesi Sivas’a geldi

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kasımpaşa, yarın DG Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi Sivas’a geldi.

Süper Lig’in son hafta maçında yarın Sivasspor ile karşılaşacak İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, Sivas’a geldi.

Futbolcular, teknik heyet ve yönetimden oluşan kafileyi taşıyan özel uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na indi. Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Lacivertbeyazlı ekip konaklayacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Kasımpaşa, yarın saat 18.00’da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.