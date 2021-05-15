Başkan birinci olan genç okçuyu altınla ödüllendirdi Kayseri'de düzenlenen müsabakada birinciliği elde eden Gürünlü genç okçuyu Gürün Belediye Başkanı çeyrek altınla ödüllendirdi

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Kayseri'de düzenlenen müsabakada birinciliği elde eden Gürünlü genç okçuyu Gürün Belediye Başkanı çeyrek altınla ödüllendirdi.

Sivas Gürünlü olan 17 yaşındaki genç okçu İrem Ocakçı, Kayseri'de makaralı yay kadet bayanlar kategorisinde düzenlenen müsabakada il birincisi olarak Gürün'ün gururu oldu. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi genç okçuyu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Genç sporcuyla bir süre sohbet eden Başkan Çiftçi, hedefi milli takıma girmek olan sporcuyu çeyrek altınla ödüllendirdi.

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